Calciomercato Milan – Centrocampo, obiettivo Meïté: le ultime | News

Calciomercato Milan: Meïté in mezzo al campo?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Soualiho Meïté, classe 1994, centrocampista francese del Torino, è il primo nome sul taccuino del Milan per rinforzare la mediana in questa sessione invernale di mercato. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Il centrocampo rossonero, anche alla luce delle recenti defezioni (infortunio di Ismaël Bennacer, positività di Rade Krunić al CoVid_19), ha bisogno, infatti, di un innesto piuttosto rapidamente e Meïté potrebbe rappresentare il nome giusto al momento giusto. Un utile rinforzo per proseguire la corsa in vetta alla classifica del campionato di Serie A.

Il ragazzo ha perso il posto da titolare nel Torino, non ha giocato sabato scorso, in campionato, a ‘San Siro‘ proprio contro i rossoneri e, di fatto, è sul mercato. Il Milan sarebbe interessato a prenderlo in prestito, ma il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, ha rivelato come, su Meïté, ci siano altri club.

Tra cui, ha sottolineato la ‘rosea‘, il Napoli. Insomma, non sarebbe partita una vera e propria trattativa, ma si studia una soluzione per il trasferimento di Meïté alla corte di Stefano Pioli. Magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. All’allenatore rossonero, naturalmente, spetterà il giudizio tecnico definitivo sul calciatore.

Calciomercato Milan: Simakan, si aspetta il sì dello Strasburgo. Vai alla news >>>