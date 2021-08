Calciomercato Milan – Centrocampo: esce Pobega, entra Adli? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli piace per costi e duttilità. Sarà lui il rinforzo dei rossoneri in mezzo al campo?

Daniele Triolo

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista per questa sessione di calciomercato. E Yacine Adli è il profilo sul quale, al momento, sembrano essersi concentrati i dirigenti rossoneri. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Classe 2000, in forza al Bordeaux, Adli è un elemento ben conosciuto dal direttore sportivo Frederic Massara, amante del calcio francese.

Nelle intenzioni del Milan, Adli, in questo calciomercato estivo, prenderebbe il posto, nella fila del Milan, di Tommaso Pobega. Per il quale la strategia del club di Via Aldo Rossi sembra essere ben chiara. Cessione in prestito per un anno, di modo che possa giocare altrove, con continuità e da titolare, per crescere ulteriormente e tornare alla base pronto e più 'esperto'.

Un innesto in mezzo al campo, d'altronde, al Milan servirà. Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, a gennaio 2022, saranno infatti chiamati a difendere le rispettive Nazionali, Costa d'Avorio e Algeria, in occasione della Coppa d'Africa. Ecco, dunque, che un calciatore come Adli può far più che comodo al Diavolo.

Può giocare, infatti, in vari ruoli del centrocampo (consentendo a Stefano Pioli, perché no, di poter anche variare modulo di tanto in tanto), persino da trequartista. L'operazione di calciomercato Adli-Milan, quindi, risulta essere particolarmente interessante. Anche se c'è un problema, non da poco: il Bordeaux lo valuta oltre 10 milioni di euro ed il ragazzo, oltretutto, ha corteggiatori in Premier League (Tottenham).

Ad infondere, ad ogni modo, ottimismo sulla trattativa ci ha pensato ieri Gerard Lopez, Presidente del Bordeaux, che ha confessato come i rossoneri siano interessati ad Adli ed in buona posizione per prenderlo. Un trasferimento, quindi, che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni con soddisfazione di tutti. Milan, ottimismo per l'arrivo di un campione da Pioli. Le ultime >>>