Calciomercato Milan – Centrocampo: Anguissa e Soumaré idee per gennaio

Calciomercato Milan: Anguissa e Soumaré tornano in auge

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – André Zambo Anguissa e Boubakary Soumaré possono tornare nel mirino del Milan per la sessione di calciomercato di gennaio. Lo ha rivelato ‘calciomercato.com‘.

Anguissa, classe 1995, di proprietà del Fulham e Soumaré, classe 1999, di proprietà del Lille, erano stati già seguiti dal Milan, la scorsa estate, prima che il Diavolo virasse su Sandro Tonali, poi acquistato dal Brescia.

A centrocampo, infatti, la coperta del Milan è diventata corta, improvvisamente, dopo l’infortunio di Ismaël Bennacer e le difficoltà di Rade Krunić a giocare in mediana.

Ecco, dunque, che Anguissa o Soumaré potrebbero rappresentare un colpo per il calciomercato del Milan. Jorge Mendes, noto agente sportivo, ha proposto al Milan anche Renato Sanches, viste le difficili condizioni finanziarie del Lille.

L'obiettivo del club francese, però, sarebbe quello di vendere il portoghese in Premier League per monetizzare il più possibile.