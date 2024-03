Calciomercato Milan – Centrocampista, torna di moda un pallino di Maldini

Come riferito dal portale spagnolo 'fichajes.net', il Milan potrebbe tornare alla carica per Nicolò Zaniolo, che non ha trovato grande fortuna all'Aston Villa in questi ultimi mesi. Sulle sue tracce, oltre ai rossoneri, ci sarebbero anche altri club di Serie A, tra cui Fiorentina e Napoli. Un trasferimento, per lo stesso ex Roma, potrebbe rappresentare una svolta per la sua carriera, ancora non esplosa definitivamente. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Individuato il sostituto di Theo Hernandez per l'estate >>>