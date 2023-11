Calciomercato Milan – Centrocampista, Furlani sul gioiello brasiliano

Il Milan avrebbe messo nel mirino un nuovo nome per il centrocampo in vista delle prossime sessioni di calciomercato

La sessione invernale di calciomercato è ancora lontana, ma le dirigenze dei top club, e non solo, sarebbero già al lavoro per non farsi trovare impreparate nei prossimi mesi. Tra queste, ovviamente, c'è anche il Milan , che avrebbe già messo nel mirino alcuni profili nei reparti che avrebbero maggiormente bisogno di un immediato intervento.

Nonostante, almeno per ora, il centrocampo non sembra necessitare di un innesto nel calciomercato invernale, non sarebbe da escludere un possibile arrivo in estate, anche perché qualcuno potrebbe lasciare il Milan. A questo proposito, secondo quanto riportato dal collega di 'Sky Sport'Manuele Baiocchini, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su un giovane talento brasiliano.