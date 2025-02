Il calciomercato del Milan non è ancora finito: ufficializzata la cessione di un giovane talento rossonero. Ecco chi

Il calciomercato invernale si è concluso, almeno in Italia, ma il Milan ufficializza un'altra cessione. Si tratta di un giovane talento rossonero che saluta a titolo definitivo: parliamo di Dariusz Stalmach. Il centrocampista, che in questa stagione ha giocato tra Milan Futuro e Milan Primavera collezionando 25 presenze con 2 gol e tre assist, si trasferisce all'FC Magdeburg. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club rossonero.