Calciomercato Milan – Ceduto Signorile al Monza: ecco la formula / News

Calciomercato Milan, Signorile al Monza

Il Monza ancora scatenato sul mercato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club di Silvio Berlusconi ha chiuso per l'acquisto di Sabino Signorile dal Milan. Il giocatore si trasferisce in biancorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri. Il classe 2000 si aggregherà inizialmente alla Primavera, ma con proiezione di Prima Squadra.