Calciomercato Milan – Ceccarini: “Pressing su Chukwueze. In attacco…”

"L'addio di Maldini e Massara non ha fermato il mercato del Milan. O meglio, su alcuni fronti si è registrato un cambio d'orizzonte. Su altri invece si sta proseguendo nella direzione già tracciata. È il caso di Kamada. L'operazione (praticamente definita) è rimasta in stand by qualche giorno. Ora però è ripartita e la sensazione è che anche il nuovo corso dirigenziale del Milan affidato a Furlani e Moncada possa arrivare alla stessa conclusione. Servirà un po' di tempo ma l'idea è quella di portare il giocatore in rossonero. È bloccata invece la strada che porta a Loftus-Cheek. Il Milan adesso è perplesso di portare avanti un discorso che anche dal punto di vista economico sarebbe abbastanza oneroso. Per quanto riguarda il ruolo di esterno destro offensivo, il club rossonero guarda con forte interesse a Samuel Chukwueze. Il 24enne nigeriano è un profilo che piace molto e che soprattutto ha un solo anno di contratto con il Villarreal. La società spagnola però al momento lo valuta più di 20 milioni di euro. Per il ruolo di punta centrale sono da tenere presenti anche Marcus Thuram (si chi c'è forte il Psg) e Scamacca. A proposito dell'attaccante della Nazionale italiana, c'è da registrare l'inserimento della Roma, che è a caccia del sostituto di Abraham. Un'ipotesi che il club giallorosso vorrebbe percorre sulla base di un prestito con diritto di riscatto".