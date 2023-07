Calciomercato Milan – Ceccarini: “Arrivati a un nodo cruciale”

"Il mercato del Milan è arrivato ad un nodo cruciale. Dopo la cessione di Tonali, il primo colpo messo a segno è stato Loftus-Cheek ma è chiaro che non basta per aumentare il livello a centrocampo. Nella lista dei rinforzi si sono inseriti prepotentemente altri profili. Per i rossoneri è stata una settimana di contatti e riflessioni. Il Milan, dopo aver valutato Samardzic e Hjulmand sta infatti lavorando anche in altre direzioni. Piace molto Reijnders. La richiesta dell’Az è però giudicata al momento molto alta. Furlani e Moncada puntano ad abbassare le pretese del club olandese. Un’altra pista da seguire è quella che porta a Musah del Valencia. C’è già l’ok del giocatore ma chiaramente rimane da trovare l’accordo con la società spagnola che vuole almeno 25 milioni di euro. E poi c’è Frattesi, su cui i rossoneri sono pronti ad inserirsi mettendosi in concorrenza con Inter e Roma".

Sull'attacco: "Per quanto riguarda la fase offensiva, il Milan resta in pressing su Chukwueze del Villarreal. Qui il vero grande problema è la valutazione del club spagnolo, che chiede un cifra superiore ai 35 milioni di euro. Da non sottovalutare anche Adama Traorè, in scadenza di contratto con il Wolverhampton. Il Milan continua a insistere anche per Pulisic, che ha già dato la sua disponibilità ad un eventuale trasferimento in rossonero. La trattativa con il Chelsea per trovare la condizione economica giusta va avanti. E poi c'è Morata, che potrebbe anche lasciare l'Atletico Madrid. Insomma la situazione è in evoluzione un po' in tutti I settori. Il Milan prima di affondare in maniera definitiva sui vari obiettivi dovrà però valutare bene visto che ha a disposizione un solo slot per tesserare un giocatore extracomunitario (il portiere colombiano Vazquez verrà venduto all'estero). Kamada è già stato bloccato da tempo ma ancora non si è arrivati alla conclusione proprio per questo".