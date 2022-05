Calciomercato Milan – Ceccarini: “Romagnoli-Lazio, si cerca un accordo”

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per 'TMW', ha parlato del possibile approdo di Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan, alla Lazio

Daniele Triolo

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, è in bilico tra Roma e Milano. Il contratto del numero 13 rossonero, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno e, al momento, non è stato ancora rinnovato.

Attualmente Romagnoli percepisce 6 milioni di euro bonus inclusi. L'offerta presentata, ormai mesi fa, dal Diavolo al compianto Mino Raiola, che aveva in procura il centrale, era di un rinnovo pluriennale da 3 milioni di euro l'anno, sempre bonus inclusi.

Di fatto, la metà delle cifre che Romagnoli incassa al momento. Ecco perché il ragazzo non aveva accettato la proposta del Milan e, al contempo, aveva iniziato una trattativa con la Lazio, squadra per la quale il giocatore non ha mai nascosto di fare il tifo. I biancocelesti, però, a quanto sembra, avrebbero offerto addirittura meno (si parla di 2,5 milioni di euro netti a stagione) al ragazzo per farlo sbarcare nella Capitale.

Ecco perché, secondo alcuni 'rumors', alla fine Romagnoli potrebbe restare al Milan, accettando la prima offerta. Nel suo editoriale per la redazione di 'TuttoMercatoWeb', però, il collega Nicolò Ceccarini, parlando delle mosse di calciomercato della Lazio, ha commentato: "Prosegue la trattativa con Romagnoli per trovare l’accordo per la prossima stagione".

Il club presieduto da Claudio Lotito, dunque, non sembra rassegnarsi e, anzi, potrebbe rilanciare al più presto per Romagnoli, con l'auspicio di fargli indossare la casacca biancoceleste fino al 30 giugno 2027. Milan, le top news di oggi: esclusiva Maini, ultime su Rafael Leao.

