Calciomercato Milan – Ceccarini: “Ritorno Thiago Silva concreto se…”

CALCIOMERCATO MILAN – Il ritorno di Thiago Silva al Milan sarebbe un’operazione interessante per migliorare la qualità della squadra, e accrescere l’esperienza. Troppe volte la squadra, da situazioni di svantaggio, non è riuscita a portare a casa i tre punti. Ultima, ieri sera Fiorentina-Milan.

Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo, su Tuttomercatoweb.com ha parlato proprio di Thiago Silva e del suo futuro molto incerto al PSG. Il brasiliano non dovrebbe rinnovare il contratto, pare quasi certo a questo punto della stagione: “Da monitorare la pista Thiago Silva. Al momento è solo un’ipotesi, che potrebbe diventare molto concreta”. E in tal senso, un mancato rinnovo contrattuale, sarebbe l’indizio giusto. Ma attenzione, sempre in ottica Thiago Silva, ad uno “sgarbo” da parte di Carlo Ancelotti: continua a leggere >>>

