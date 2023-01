Calciomercato Milan – Ceccarini: “Trattativa per Osorio”

Mancano ormai davvero pochi giorni alla fine del calciomercato invernale nel quale il Milan si è mosso davvero poche. In queste ultime ore i rossoneri potrebbero non portare a termine nessun tipo di trattativa, anche se le sorprese sono dietro l'angolo. La dirigenza rossonera potrebbe puntare al giovane esterno d'attacco Dario Osorio , un colpo in prospettiva. Un marchio di fabbrica di questa squadra.

Calciomercato Milan, trattativa per Osorio

Secondo quanto riportato da Ceccarini su Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe iniziato una trattativa con l'Universidad de Chile per Dario Osorio, esterno destro, classe 2004, per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro. La concorrenza sarebbe davvero agguerrita. L’Aston Villa starebbe preparando un'offerta molto più alta per superare non solo i rossoneri ma anche il Tottenham, che nei giorni scorsi si sarebbe fatto avanti proprio con la società argentina. Milan-Sassuolo, Pioli: “Vogliamo centrare il piazzamento in Champions”