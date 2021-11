Calciomercato Milan – Ceccarini: “I possibili sostituti di Kessié”

Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo, ha fornito le ultime news sul calciomercato del Milan. Chi sostituirà l'ivoriano nel 2022-2023?

Niccolò Ceccarini , giornalista sportivo, ha fornito le ultime notizie sul calciomercato del Milan nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb.com'. "Il Milan guarda inevitabilmente al futuro. Visto che la situazione relativa a Franck Kessié non si sblocca, il club rossonero ha cominciato il suo giro d’orizzonte sui possibili sostituti in vista della prossima stagione", ha esordito Ceccarini.

Ecco, dunque, quali potrebbero essere i sostituti di Kessié, che dovrebbe svincolarsi in estate dal club rossonero. " Renato Sanches è sicuramente un profilo che i rossoneri tengono d’occhio anche se al momento l’operazione ha costi elevati. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2023 , la richiesta del Lille è sui 30 milioni di euro e su queste basi diventa difficile trattare ".

"Un altro giocatore che viene seguito con grande attenzione è Boubacar Kamara, classe '99 che non dovrebbe rinnovare con il Marsiglia e per questo liberarsi a parametro zero a giugno. Insomma un'altra pista da monitorare con attenzione. Anche l'Inter è in movimento", la conclusione del collega per 'TMW'.