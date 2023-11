Calciomercato Milan – Ceccarini: “David resta il nome più caldo, ma…”

Il Milan sta vivendo un momento complesso per quanto riguarda il campo. Una mano potrebbe arrivare dal calciomercato , dove i rossoneri potrebbero chiudere alcune falle presenti nella rosa, specialmente in avanti. Il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato del Milan . Ecco le sue parole a TMW.

Calciomercato Milan, si punta David

"Il Milan ha deciso. Per il futuro servirà un altro grande centravanti per rafforzare il reparto dove adesso la garanzia è rappresentata dal solo Giroud. L’investimento importante verrà fatto in estate e qui il nome più caldo di tutti resta quello di Jonathan David del Lille. I rossoneri hanno ottimi rapporti con il club francese come dimostrano anche gli acquisti di Maignan e Leao. Insomma il canale è aperto e la punta centrale canadese per tanti aspetti è considerata quella giusta. A gennaio è praticamente impossibile che David lasci la Ligue 1. La valutazione è molto alta, anche se il suo contratto scade nel giugno 2025. La richiesta è intorno ai 40 milioni di euro ma il Milan spera di poterla un po’ abbassare quando a fine stagione la trattativa entrerà nella sua fase più calda".