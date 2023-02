Calciomercato Milan – Ceccarini: “Per l’attacco si segue Balogun”

Il Milan ha concluso il calciomercato invernale senza batter un colpo importante. Per questo, la dirigenza rossonera, potrebbe essere già focalizzata per la prossima sessione estiva. Il Diavolo, dovrà fare molte operazioni tra rinnovi, riscatti e qualche nuovo acquisto. Per questo, potrebbe essere un'estate molto calda. Il Milan continua a sondare il calciomercato alla ricerca dell'attaccante del futuro: il nome potrebbe essere quello di Balogun. Ne ha parlato, insieme ad altri profili, il giornalista Ceccarini.