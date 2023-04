Calciomercato Milan – Ceccarini: “Osservati Baldanzi e Parisi, ma …”

Niccolò Ceccarini , direttore di 'TuttoMercatoWeb', ha parlato delle mosse del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Partendo dal presupposto che, per il Diavolo, sarà fondamentale qualificarsi all'edizione 2023-2024 della Champions League , visto l'enorme mole di lavoro alla quale saranno chiamati i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara .

Calciomercato Milan, nel mirino Baldanzi e Parisi dell'Empoli

Quali potrebbero essere due nuovi innesti nelle fila della formazione di mister Stefano Pioli? Per Ceccarini, così come ha scritto nel suo editoriale per 'TMW', si guarda con interesse in casa Empoli. Al club di Via Aldo Rossi interessano molto, infatti, i gioielli della società del Presidente Fabrizio Corsi, in particolare il trequartista Tommaso Baldanzi, classe 2003, e il terzino sinistro Fabiano Parisi, classe 2000.