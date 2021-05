Calciomercato Milan – C’è Ilicic nel caso in cui Calhanoglu non rinnovasse

Le ultime sul calciomercato del Milan: Ilicic è il nome caldo sulla trequarti nel caso in cui Calhanoglu non rinnovasse il contratto

Sport Mediaset fornisce come di consueto degli aggiornamenti sul calciomercato del Milan. Continua a essere in stand by il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il turco ha sul piatto una proposta da 4 milioni di euro, ma il trequartista continua a chiederne addirittura 6. A questo punto il Milan sta iniziando a valutare possibili sostituti. In primo piano c'è Josip Ilicic, giocatore che dovrebbe lasciare l'Atalanta in questa sessione di mercato. Maldini è vigile, pronto a sferrare il colpo. Intervista esclusiva con Oscar Damiani che ci parla di Maignan e dei possibili colpi di calciomercato.