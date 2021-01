Calciomercato Milan – C’è fretta per Tomori: il punto | News

Calciomercato Milan: stretta finale per Tomori

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha fretta di chiudere l’operazione Fikayo Tomori, sebbene ci siano dei rallentamenti burocratici. Lo ha riportato ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe poter avere Tomori a disposizione già per Milan-Atalanta di sabato pomeriggio a ‘San Siro‘. Ma, per fare in modo che ciò avvenga, il ragazzo dovrebbe arrivare oggi a Milano, svolgere domani le visite mediche con successiva firma sul contratto.

E, soprattutto, che il trasferimento venga depositato in Lega Calcio in tempo utile per poter inserire il suo nome nella distinta da presentare agli arbitri. Il fatto che il Milan abbia gli uomini contati in difesa aumenta la necessità di poter avere Tomori il prima possibile.

Così, le dirigenze di Milan e Chelsea sono al lavoro per sbloccare la situazione. L’affare è stato impostato sulla base del prestito con diritto di riscatto in favore del Diavolo.

Il Milan tessererà Tomori come extracomunitario: nessun problema, i rossoneri hanno due 'slot' liberi.