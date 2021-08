Calciomercato Milan – C’è anche l’idea Grillitsch per il centrocampo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Florian Grillitsch, centrocampista del TSG Hoffenheim, può costare davvero poco ai rossoneri

Grillitsch, classe 1995, andrà in scadenza di contratto con il club di Sinsheim il prossimo 30 giugno 2022 e, pertanto, potrebbe arrivare in rossonero, a titolo definitivo, per una cifra tutto sommato contenuta. Il giocatore, regista d'ordine ed in possesso di un piede molto educato, ha disputato anche i Campionati Europei con l'Austria di Franco Foda.