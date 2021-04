Calciomercato Milan – Cautela su Pessina, per non complicare Caldara

Il Milan pensa a Pessina per il calciomercato, ma non vuole fare invasioni di campo che possano mettere a rischio il riscatto di Caldara.

Dopo averlo lasciato andare forse troppo facilmente, il Milan pensa di riprendere Matteo Pessina nel prossimo calciomercato. Il contratto del centrocampista dell'Atalanta classe 1997 è in scadenza nel 2022 e al momento non ci sono i margini per ottenere il rinnovo, come spiega la Gazzetta dello Sport. Così, i rossoneri potrebbero pensarci seriamente in vista dell'estate, anche perché potrebbe ottenerlo con uno sconto: al Milan spetta infatti il 50% di una cessione, ciò significa che può ottenerlo a metà prezzo. La valutazione è di 20 milioni, quindi i rossoneri dovrebbero sborsarne solo 10. Tuttavia, per ora, il Milan si limita a osservare la situazione, anche perché non vuole fare invasioni di campo che possano complicare ulteriormente il riscatto di Mattia Caldara, difensore classe 1994 in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Tra Milan e Atalanta, quindi, potrebbero esserci grandi manovre: oltre a Pessina e Caldara, infatti, si parla anche di Josip Ilicic, sloveno classe 1988. Non è da escludere un'operazione complessiva con i rossoneri che lasciano Caldara e pagano 3,5 milioni per ottenere gli altri due giocatori. Vlahovic il preferito del Milan: la Fiorentina chiede Rafael Leao? Le ultime