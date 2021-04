Calciomercato Milan – Casting in attacco: tre i nomi in pole position | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero pensa a un attaccante per la prossima stagione. Tre i nomi in pole position

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan . Fondamentale - non solo per i rossoneri, ma per tutte le squadre - la qualificazione in Champions League. Partecipare alla competizione, infatti, porterebbe nelle casse del Diavolo circa 40 milioni di euro. Uno degli obiettivi principali sarà quello di acquistare un attaccante. Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato, ma c'è bisogno di un altro centravanti che possa alternarsi con lo svedese.

Secondo il quotidiano torinese sarebbero tre i nomi in pole position. Andrea Belotti del Torino, Dusan Vlahovic della Fiorentina e Gianluca Scamacca del Sassuolo (in prestito al Genoa). Età e caratteristiche diverse, ma tutti e tre, per motivi diversi, farebbero comodo al Milan. Attenzione anche a Malen del Psv ed Edouard del Celtic. Per quanto riguarda invece i trequartisti, sono tanti i nomi seguiti: Ilicic dell'Atalanta, Ikone del Lille, Thauvin del Marsiglia e Orsolini del Bologna. Vedremo cosa succederà, ma la qualificazione in Champions League sarà molto importante. Sempre a proposito del calciomercato del Milan: è sfida a Lazio e Roma per un centrocampista.