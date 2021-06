Calciomercato Milan – Castillejo vuole restare. Ma Maldini fissa il prezzo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo rimarrebbe volentieri in rossonero. La società, però, sembra avere altri piani

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', Samu Castillejo vuole restare al Milan anche nella prossima stagione. Il numero 7 iberico, infatti, si trova bene in rossonero, anche se le gerarchie del tecnico Stefano Pioli non lo premiano, ad oggi, con una maglia da titolare fisso nella formazione milanista.

Il Milan, però, la pensa diversamente e vorrebbe cederlo in questa sessione estiva di calciomercato. Su di lui ci sarebbero l'Espanyol ed il Betis, pronti ad un'offerta per riportare Castillejo in patria dopo le esperienze con Málaga e Villarreal. I rossoneri, dalla sua partenza, vorrebbero ricavare tra gli 8 ed i 10 milioni di euro. Mercato, il Milan riscatta Tomori: i retroscena dell'operazione >>>