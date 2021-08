Calciomercato Milan – Castillejo via? Pronto Messias | Calcio News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero continua a pensare a Messias, calciatore in uscita dal Crotone

Il Milan sul calciomercato continua a non abbandonare la pista che porta a Junior Messias. Il calciatore piace, ma secondo il Corriere della Sera la trattativa con il Crotone in questo momento non può considerarsi calda. La situazione potrebbe cambiare solo nel caso in cui venisse ceduto Samu Castillejo. L'esterno offensivo, visto il poco spazio in questa stagione con Saelemaekers e Florenzi, potrebbe tornare in Spagna. C'è sempre l'ipotesi Getafe. Milan, è in arrivo Yacine Adli. Segui con LIVE la sua giornata.