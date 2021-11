Calciomercato Milan – Castillejo verso il Genoa di Shevchenko

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo, esterno offensivo rossonero, potrebbe finire al Genoa

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan in uscita. Se la squadra di Pioli non dovesse qualificarsi per le Coppe Europee, la società farebbe sicuramente qualche cessione nella sessione invernale. Sarebbe inutile infatti tenere dei giocatori che praticamente non vedrebbero mai il campo. Quello rossonero è un gruppo felice, ma bisogna stare attenti a non incrinare gli equilibri dello spogliatoio.