Calciomercato Milan – Castillejo, bloccata la cessione al Valencia / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Attenzione alla trattativa con il Valencia per Samu Castillejo, che ha subito uno stop improvviso

Sembrava spedita la trattativa che avrebbe dovuto portare Samu Castillejo dal Milan al Valencia. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', però, ci sarebbe stato un stop improvviso che avrebbe fatto arenare i colloqui. Il motivo coinciderebbe con la volontà degli spagnoli di fare un tentativo per Bryan Gil del Tottenham, che occupa la stessa posizione in campo del milanista. I contatti sarebbe previsti per questo sabato. C'è fiducia di chiudere l'operazione in prestito. A questo punto diventa tutto più difficile per Castillejo, che potrebbe restare rossonero. Le Top News di oggi sul Milan: Daniel Maldini può partire, Dejan Kulusesvki sempre più difficile