Calciomercato Milan – Castillejo al Valencia, oggi giorno chiave

Samu Castillejo può lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato per far ritorno a casa. Oggi contatti con il Valencia per chiudere

Daniele Triolo

Samu Castillejo è sempre più vicino a lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Come riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, dopo che è decaduta la pista Sampdoria, il pressing del Valencia sull'esterno offensivo andaluso, classe 1995, è cresciuta sempre di più nelle ultime ore.

Milan e Valencia stanno trattando la cessione di Castillejo, sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2023, con la formula del prestito, probabilmente oneroso, con diritto di riscatto a fine stagione in favore del club iberico. Sul giocatore anche Espanyol e Betis, ma più defilate e non seriamente intenzionate come il Valencia a prendere il giocatore.

Le prossime saranno ore calde per il trasferimento del numero 7 rossonero nella Liga spagnola, dove ha già indossato le maglie di Villarreal e Málaga. Oggi sono previsti nuovi contatti tra le due società per addivenire ad una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI