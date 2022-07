Castillejo a Valencia: “Felice di essere qui. Gattuso è un vincente”

Samu Castillejo, esterno offensivo in uscita dal Milan ed in procinto di firmare per il Valencia, è atterrato da poco nella città spagnola che sarà la sua prossima casa per le prossime tre stagioni. Fuori dall'aeroporto, l'ormai ex numero 7 rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata valenciana 'SuperDeporte'.