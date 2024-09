Calciomercato – Un ex Milan torna in Serie A? Ecco di chi si tratta

Il Genoa ha deciso di tornare sul mercato a seguito degli ultimi infortuni. In particolare, si stanno cercando rinforzi per il centrocampo, il che potrebbe portare a un nuovo possibile ingaggio. Samu Castillejo, ex Milan, potrebbe sostituire Ruslan Malinovskyi. Certamente non ricoprirebbe lo stesso ruolo, dato che lo spagnolo è più un esterno, mentre l'ucraino, nel corso degli anni, è passato da centrocampista con il Genk a trequartista sotto la guida di Gian Piero Gasperini, per poi tornare a giocare a centrocampo fino all'infortunio subito contro il Venezia.