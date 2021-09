Calciomercato Milan – Castillejo, saltata ‘last minute’ l’opzione CSKA

Samu Castillejo non ha lasciato il Milan nell'ultimo giorno di calciomercato in Russia. Lo spagnolo non è stato convinto dal CSKA Mosca

Daniele Triolo

Samu Castillejo non ha lasciato il Milan nell'ultimo giorno di calciomercato in Russia: saltata, infatti, 'last minute' la trattativa che avrebbe dovuto vedere l'ex Málaga e Villarreal salutare i rossoneri per sposare il progetto del CSKA Mosca. Di tutto questo ne hanno parlato il 'Corriere della Sera' ed il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan e CSKA Mosca, per giorni, hanno trattato il possibile trasferimento di Castillejo in Russia. Il calciomercato, lì, chiudeva ieri e, pertanto, per concretizzare la cessione dell'esterno offensivo spagnolo, classe 1995, al club che aveva negato al Diavolo l'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Nikola Vlasic, sarebbe servita una decisa accelerata.

Che, però, non è mai arrivata. L'offerta del club russo è risultata troppo bassa (prestito secco e gratuito, a fronte di una richiesta di prestito oneroso ad un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 7) e, dunque, Castillejo resterà al Milan almeno fino al prossimo mese di gennaio, quando riaprirà il mercato. Anche perché non è mai sembrato sicuro, in fin dei conti, di andare a giocare al CSKA Mosca.

Per il tecnico rossonero, Stefano Pioli, d'altronde si tratta pur sempre di una soluzione in più per Serie A e Coppa Italia. Il 'CorSera' ha sottolineato come nei suoi tre anni fin qui trascorsi al Milan il giocatore non abbia mai convinto in pieno. Il fatto, però, di restare a disposizione dei rossoneri potrebbe far trovare a Castillejo motivazioni che, fin qui, gli erano mancate.