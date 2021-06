Calciomercato Milan – Castillejo può tornare nella Liga: piace al Betis

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo, ex Málaga e Villarreal, potrebbe tornare in patria. È nel mirino biancoverde

Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Ne parlano i quotidiani sportivi oggi in edicola. Il numero 7 rossonero, ex di Málaga e Villarreal, infatti, potrebbe finire a Siviglia. Non nella fila dei 'Nerviones', per ammissione del direttore sportivo Monchi, dichiaratosi non interessato a Castillejo.