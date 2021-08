Calciomercato Milan – Castillejo piace al Getafe, ma il costo è alto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo potrebbe tornare nella Liga. Ma i rossoneri vogliono monetizzare dalla cessione

Daniele Triolo

Quale futuro per Samu Castillejo, esterno destro offensivo del Milan, in questa sessione di calciomercato? Il giocatore, classe 1995, non è una prima scelta per il tecnico rossonero Stefano Pioli. L'allenatore, certamente, ne stima le qualità tecniche ed umane, ma lo considera, di base, la riserva di Alexis Saelemaekers nel 4-2-3-1. Inoltre, sembra che il Diavolo stia cercando un altro calciatore in quel settore di campo.

Uno che, di media, porti più gol e più assist alla causa rossonera rispetto l'ex Málaga e Villarreal. Il quale, di fatto, è iscritto, seppur forse non proprio ufficialmente, nella lista dei partenti. Negli ultimi mesi si è parlato molto dell'interesse di vari club della Liga per Castillejo. Può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo, però, specificatamente per il Getafe. Secondo 'rumors' spagnoli (smentiti dal procuratore Manuel García Quilón) il numero 7 rossonero potrebbe trasferirsi a breve nella squadra dell'area metropolitana di Madrid.

Castillejo, giunto al Milan nell'estate 2018 per 21,3 milioni di euro comprensivi del cartellino di Carlos Bacca, al 30 giugno 2021 era iscritto, nel bilancio rossonero, per circa 8,5 milioni di euro. Valore che, al 30 agosto 2021, sarà di poco superiore ai 7 milioni di euro per ulteriore ammortamento del suo cartellino. Pertanto, il Milan, con Castillejo che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, valuterà una proposta per una cessione a titolo definitivo o per un prestito con diritto e/o obbligo di riscatto più o meno intorno a quella cifra.

Il Getafe, però, non sembra avere la liquidità necessaria per accontentare i rossoneri. Quindi, o gli spagnoli trovano il modo di accontentare le pretese rossonere o Castillejo resterà a giocarsi un posto con Pioli. Sempre che, nel frattempo, non spunti fuori qualche altra soluzione che accontenti tutti, società e giocatore, per una separazione dopo tre stagioni di onorata militanza rossonera. Milan, 15 giorni per 4 colpi: ecco cosa aspettarsi dal mercato >>>