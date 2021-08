Calciomercato Milan – Castillejo, il Getafe torna alla carica: ecco l’offerta

Le ultime sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo, esterno offensivo rossonero, è nel mirino del Getafe. Pronta l'offerta

Samu Castillejo potrebbe salutare il Milan al termine di questa sessione di calciomercato. Come viene riportato dal giornalista Diego Garcia su Twitter, il Getafe sarebbe tornato alla carica per l'esterno offensivo rossonero. Dopo l'offerta di un prestito, rifiutato dal Diavolo, il club spagnolo avrebbe presentato un'offerta da 8 milioni di euro. E' attesa in queste ore la risposta di Maldini e Massara. La trattativa non è ancora in dirittura d'arrivo, ma il Getafe è ottimista per il buon esito dell'operazione. Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>