Calciomercato Milan – Castillejo-Getafe, è ancora possibile: il motivo

Samu Castillejo potrebbe ancora lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Gli spagnoli, ora, hanno liquidità per l'affare

Daniele Triolo

Non è da dare per scontata la permanenza di Samu Castillejo al Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. L'arrivo di Alessandro Florenzi, che può giocare tanto da esterno basso quanto da esterno alto a destra, ha infatti chiuso ulteriormente gli spazi per il centrocampista spagnolo. Il quale, contro la Sampdoria, al debutto del Diavolo nella Serie A 2021-2022, è rimasto in panchina per tutta la partita.

Nei giorni scorsi, come si ricorderà, si era parlato dell'interesse del Getafe per Castillejo. Un'offerta al Milan, però, non è mai stata recapitata perché il club madrileno non disponeva della liquidità necessaria per accontentare le richieste economiche dei rossoneri. I quali, per cedere il loro numero 7, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, chiedono almeno 8 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo.

Ma il Getafe, che ha preso nel frattempo Jakub Jankto dalla Sampdoria per 6 milioni di euro, adesso la liquidità necessaria a rilevare Castillejo dal Milan in questo calciomercato estivo l'avrebbe anche trovata. È in via di definizione, infatti, la cessione dell'esterno Marc Cucurella al Brighton per una cifra molto vicina a quella della clausola rescissoria del contratto dell'ex Barça (18 milioni di euro).

Non appena incassato dagli inglesi, il Getafe potrebbe lanciare l'assalto all'ex Málaga e Villarreal, trovando nel Milan un interlocutore disposto a lasciar partire il giocatore.