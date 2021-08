Calciomercato Milan – Castillejo, è sfida tra Sampdoria e Getafe | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il futuro di Samu Castillejo è sempre più in bilico. Su di lui ci sono Getafe e Sampdoria

Il Milan sul calciomercato pensa alla cessione di Samu Castillejo. Chiuso da Alexis Saelemaekers e da Alessandro Florenzi, l'esterno offensivo potrebbe lasciare il club in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono in corso dei contatti tra il Milan e Sampdoria per Castillejo: il giocatore potrebbe arrivare in Liguria in prestito.Attenzione anche al Getafe, che da diverso tempo segue con attenzione lo spagnolo. Al momento, invece, non trova riscontro invece l'interesse della Real Sociead, che non ha avuto dei contatti ufficiali con il club rossonero. Milan, è in arrivo Yacine Adli. Segui con LIVE la sua giornata.