Calciomercato Milan – Castillejo ai saluti: probabile ritorno nella Liga

Samu Castillejo è in uscita dal Milan in questo calciomercato invernale. Non sarà, però, la Sampdoria la sua destinazione finale. Le news

Daniele Triolo

Samu Castillejo, centrocampista classe 1995, è in procinto di lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Per il numero 7 rossonero ci ha provato la Sampdoria ma, a quanto pare, non sarà la Genova blucerchiata la sua destinazione finale. L'ex Villarreal e Málaga sembra, piuttosto, destinato ad un ritorno in patria, nella Liga spagnola.

Il giocatore andaluso, infatti, lì ha mercato ed anche svariate offerte. Castillejo, nella fattispecie, piace a Valencia, Espanyol e Betis. Sotto contratto fino al 30 giugno 2023 per un ingaggio di 1,5 milioni di euro netti a stagione, Castillejo non ha che da scegliere la proposta migliore per cambiare maglia. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

