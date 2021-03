Calciomercato Milan – Castillejo ai saluti: ecco quanto costa | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo, giunto in rossonero nell'estate 2018, sarà ceduto la prossima estate. Il punto

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come, nella prossima estate di calciomercato, con tutta probabilità Samu Castillejo saluterà il Milan. La prosecuzione del rapporto tra il Diavolo ed il numero 7 nativo di Málaga, infatti, sarebbe già potuta finire nello scorso mese di gennaio, quando più di qualche club della Liga spagnola ha bussato alla porta del Milan per chiedere informazioni.