Calciomercato Milan – Castillejo, accordo verbale con il Getafe | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo è molto vicino al Getafe. L'esterno avrebbe già un accordo con gli spagnoli

La prima operazione invernale relativa al calciomercato del Milan potrebbe essere la cessione di Castillejo. Come viene riportato da Diaro As, infatti, l'esterno offensivo sarebbe vicino al Getafe. Il club spagnolo ha già provato in estate ad acquistare l'ex Villarreal, ma la trattativa con il Milan non è andata a buon fine. A gennaio le cose potrebbero andare in maniera diversa, anche perchè Castillejo non sta trovando miniamente spazio in questa stagione con Stefano Pioli.