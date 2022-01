Calciomercato Milan – Casale obiettivo concreto? Le ultime | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nicolò Casale, difensore del Verona è davvero un obiettivo dei rossoneri? Il punto

Ma come stanno veramente le cose? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non ci sarebbe stato alcun contatto tra Milan e Verona per Casale. Certo, il difensore viene seguito, visto che il club rossonero è sempre molto attento ai giovani, ma al momento non c'è una trattativa tra le due società. Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane, ma ad oggi la situazione è questa. Milan, quanti parametri zero interessanti: ecco chi può piacere al Diavolo >>>