Calciomercato Milan – Per il centrocampo continua l’interesse per Casadei

Il classe 2003 potrebbe non essere l'unico giocatore di cui il Milan potrebbe discutere con i Blues nel prossimo mercato. Infatti, oggi la Gazzetta dello Sport ha menzionato anche Cesare Casadei, stella dell'U21 italiana ed ex giocatore dell'Inter, che nei giorni scorsi ha "confessato" la sua passione per i rossoneri. Rispetto a Chukwuemeka, Casadei ha caratteristiche molto più offensive, ma nel calciomercato non si può mai dire. LEGGI ANCHE: Milan, Emerson Royal è un flop? Jimenez e una sorpresa: le carte di Fonseca