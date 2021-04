Calciomercato Milan – Carnevali: “Scamacca? Ecco quanto costa” | News

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Gianluca Scamacca, seguito dal Milan

Il Milan , come viene riportato alla Gazzetta dello Sport, è sempre interessato a Gianluca Scamacca . L'attaccante del Genoa, in prestito dal Sassuolo, ha disputato una buona partita contro i rossoneri a San Siro. Certo, proprio Scamacca ha regalato la vittoria alla squadra di Pioli con l'autogol, ma l'attaccante si è mosso bene, dimostrando una buona tecnica individuale. Maldini e Massara lo seguono attentamente per la la prossima stagione.

A proposito del futuro di Scamacca, ha parlato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Ecco cosa ha detto: "A gennaio abbiamo detto no a proposte per 25 milioni di euro, ma adesso lo sanno tutti che costa almeno 40 milioni. Anzi, se arriva una richiesta da un club della Superlega il prezzo aumenta...". Insomma, per il Milan sarà molto difficile acquistarlo a cifre contenute, così come Vlahovic, attaccante della Fiorentina. Intanto la nostra redazione ha intervistato l'avvocato Grassani. Ecco cosa ci ha detto.