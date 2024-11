Calciomercato Milan – I rossoneri tornano su Cardoso del Betis

Come riportato dal Corriere dello Sport, Cardoso è un pallino di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada e già in estate il Milan l'aveva nel mirino come colpo a centrocampo. Per prendere il classe 2001, i rossoneri non dovrebbero avere problemi col tesseramento: Cardoso, infatti, possiede il passaporto italiano e non occuperebbe nessuno slot riservato per gli extracomunitari.