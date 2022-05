Calciomercato Milan – Si complica Caqueret: vicino il rinnovo col Lione

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan sembra allontanarsi: Maxence Caqueret, giovane centrocampista, è vicino al rinnovo con il Lione

Uno dei nomi nuovi per il calciomercato del Milan è quello di Maxence Caqueret , centrocampista classe 2000 in forza al Lione .

Non è detto che Paolo Maldini molli la presa, visto il concreto interesse per questo giovane di prospettiva, certo è che ora la situazione per Caqueret si è ribaltata.