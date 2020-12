Calciomercato Milan – Capozucca: “Scamacca? E’ perfetto come vice Ibra”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Capozucca parla di Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN – Il dirigente Stefano Capozucca ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Stadio Aperto. Capozucca ha parlato di Gianluca Scamacca come possibile vice Ibrahimovic.

“Scamacca? Dopo Ascoli ha avuto un approccio importante con la Serie A che ha attirato le attenzioni di diversi club tra cui sembra anche il Milan in cerca di un vice-Ibrahimovic. Per questioni anche fisiche sarebbe il suo sostituto naturale. Certamente per il Genoa è una perdita non di poco conto”. Calciomercato Milan: Maldini, tentazione Reus. VAI ALLA NOTIZIA>>>