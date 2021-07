Calciomercato Milan – Caos Luis Alberto: ecco la richiesta della Lazio

Luis Alberto è in lite con la Lazio e molte squadre osservano la situazione da vicino: il Milan riuscirà a prenderlo in questo calciomercato?

Il Milan tiene d'occhio gli sviluppi sulla vicenda Luis Alberto in questa sessione di calciomercato . Lo spagnolo non si è presentato al raduno e non è stato nemmeno incluso nella lista dei convocati per il ritiro ad Auronzo di Cadore.

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lazio ha deciso di multare il giocatore: "La società, che sulla vicenda non si è espressa ufficialmente, è fortemente irritata con il giocatore. E ha deciso di comminargli una multa salatissima. Non trovano infatti alcun riscontro i motivi addotti per giustificare il ritardo". In Spagna, si era parlato di un forte interessamento dell'Atletico Madrid sul giocatore. Anche il Villareal era interessato, ma Lotito chiede una cifra tra i 50 e i 60 milioni per Luis Alberto ed a questo prezzo difficilmente potrà cambiare maglia.