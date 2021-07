Calciomercato Milan – Caos Kaio Jorge: ecco perché si rischia la beffa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge è al centro di un duello tra i rossoneri, la Juventus e il Benfica. Il punto sul 2002

Intrigo internazionale di calciomercato su Kaio Jorge, obiettivo (anche) del Milan, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. La vicenda dell'attaccante brasiliano, classe 2002, trova ampio spazio sulle pagine del quotidiano sportivo della Capitale. Il quale prova a spiegare che cosa sta succedendo intorno alla giovane stella del 'Vila Belmiro', il quale andrà in scadenza di contratto con il Santos il prossimo 31 dicembre.

Kaio Jorge, come ormai noto, piace tanto al Milan quanto alla Juventus. La strategia dei due club italiani sarebbe la medesima: prendere il giocatore a parametro zero nella sessione invernale di mercato. Al limite, tanto i rossoneri quanto i bianconeri vorrebbero anticipare lo sbarco del numero 9 del 'Peixe' nella Serie A italiana (a Milano o a Torino, resta tutto da vedere), versando al Santos un piccolo indennizzo per il cartellino. Uno, due milioni di euro al massimo.

Questo per mantenere buoni rapporti con il club di San Paolo, che rischia di veder andare via uno dei suoi talenti più fulgidi a zero. Sia il Milan sia la Juventus, non intendono partecipare ad aste di calciomercato per aggiudicarsi Kaio Jorge. Bravo, promettente, ma non ancora affermato. Paolo Maldini e Frederic Massara, ha riferito il 'CorSport', su segnalazione dell'area scout del club di Via Aldo Rossi, si erano mossi in anticipo su Kaio Jorge.

Incontrando l'entourage del calciatore brasiliano avevano trovato un'intesa di massima sulla durata del contratto di Kaio Jorge con il Milan e sull'importo delle commissioni per gli agenti. Un'intesa verbale che, però, potrebbe servire davvero a poco dopo la mossa della Juventus, che, nella giornata di lunedì, ha avvisato il Santos, con una lettera ufficiale, di voler aprire una trattativa per tesserare il calciatore a parametro zero. Alla fine di tale colloquio, la Juventus ha trovato un accordo con l'entourage di Kaio Jorge.

Che, a differenza della parola data al Milan, è un accordo scritto e non verbale. I rossoneri, come detto, non vogliono partecipare ad aste. Quindi il Milan non rilancerà con il Santos. L'intreccio di calciomercato per Kaio Jorge, però, non finisce qui. L'unico club, infatti, ad essersi mosso formalmente con i brasiliani è il Benfica. Ed i bianconeri vorrebbero cederlo proprio ai lusitani per monetizzare il più possibile. E perché sarebbero infastiditi dalle mosse degli agenti con Milan e Juventus. Kaio Jorge, ad oggi, dovrebbe finire alla Juventus.

