Secondo alcuni rumors, uno degli obiettivi di calciomercato del Milan gioca in Serie B , precisamente nel Pisa allenato da Filippo Inzaghi . Il giocatore in questione è Simone Canestrelli , difensore centrale classe 2000.

Il difensore del Pisa, che ha segnato 7 gol in 64 partite coi toscani, è uno dei giocatori più importanti della squadra attualmente prima in classifica in B. Canestrelli è finito sul taccuino di diversi club e, in conferenza stampa, ha voluto dire la sua sulle voci di calciomercato.