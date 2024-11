Uno dei calciatori più in forma di tutta la Serie A in questa prima parte di stagione è senza ombra di dubbio Andrea Cambiaso, che è legato al Milan da un clamoroso retroscena di calciomercato. L'esterno italiano, infatti, ha trovato la sua dimensione nella Juventus di Thiago Motta, dove davvero sta trovando una continuità mai raggiunta prima. Non solo, perché anche in Nazionale è ormai un inamovibile, dal momento in cui ha un feeling con l'altro quinto Federico Dimarco. E nell'ultima sfida con la Francia è stato proprio lui a segnare la rete che ha ridato qualche speranza all'Italia di poter rientrare in corso per il successo.