Calciomercato Milan – Cambiaso ha convinto Allegri: rimarrà alla Juventus

Con la partenza sempre più probabile di Fodé Ballo-Touré, sebbene ancora non si conosca la destinazione precisa del senegalese per la prossima stagione, il Milan dovrebbe trovare un sostituto. Un giocatore che, nel corso dell'annata che sta per cominciare, possa fungere da vice Theo Hernandez. E tra i nomi accostati al Diavolo c'è stato anche Andrea Cambiaso della Juventus.