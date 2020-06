Calciomercato Milan – Camavinga rinnova con il Rennes? Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante abbia soltanto 18 anni, Eduardo Camavinga sta facendo già parlare parecchio di sé. Il Milan si è molto interessato al giocatore classe 2002, che ha stupito per tecnica e personalità. Non solo i rossoneri: anche il Real Madrid ha fatto passi importanti per cercare di portare il ragazzo in Spagna. Adesso, per, le cose sembrano essere cambiate: secondo quanto riferisce ‘AS’ il Rennes gli avrebbe proposto il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, che Camavinga starebbe seriamente valutando.

