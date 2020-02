Calciomercato Milan – Camavinga, il Rennes fissa il prezzo

CALCIOMERCATO MILAN – Non è un mistero che il Milan stimi profondamente Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes classe 2002. Il giocatore si sta mettendo in mostra ad altissimi livelli nonostante la giovane età e interessa a tanti club in giro per l’Europa. Uno di questi è il Real Madrid che, secondo quanto riferito da ‘Marca’, sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. Valutazione altissima che però il club francese punta ad alzare ulteriormente, perché chiede 100 milioni per lasciar partire Camavinga. Intanto il Milan sta focalizzando la sua attenzione nei confronti di un giovane argentino, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android